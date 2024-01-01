У Донецьку пролунали вибухи: "влада" заявляє про загиблих

В оперативних службах т.зв. "ДНР" повідомили про загиблих під час удару.

"ЗСУ в новорічну ніч завдали масованого удару по Донецьку, в центрі міста є загиблі", - повідомили представники оперативних служб.

Т.зв. "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про семеро поранених внаслідок обстрілу, повідомили російські ЗМІ. Пізніше, за інформацією місцевих "воєнкорів", стало відомо про смерть одного журналіста.

Російські ЗМІ повідомляють, що нібито українські війська випустили по місту 15 ракет з РСЗВ.

"Українські війська через 10 хвилин після настання нового року випустили 15 ракет із РСЗВ по Донецьку", - повідомили у місцевій "адміністрації".

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждав готель "Донбас Пелас".

Оновлено 01:18: за словами "глави ДНР" Пушиліна, в результаті обстрілу 4 загиблих та 13 поранених.

Прильоти у Донецьку

Раніше ми повідомляли, що в одному з університетів тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Там могли базуватись російські військові.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували у Будьоннівському районі міста. В результаті спалахнула нафтобаза.