У Донецьку пролунали вибухи в одному з районів
Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 21 жовтня. Їхнім епіцентором став Калінінський район.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: соцмережі, Telegram-канал гаулятера міста Олексія Кулемзіна.
"Внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення у районі "Мотеля", - розповів гауляйтер.
У соцмережах пишуть, що "серйозні прильоти" сталися в районі "Мотеля" не випадково. Там знаходиться військова частина та місця розташування російських окупантів.
Крім того, в Інтернеті вже "гуляють" фото та відео з місця вибухів у Донецьку.
Обстріли Донецька
Тимчасово окупований Донецьк був захоплений російськими військами та постійно перебуває під обстрілом. Окупанти самі атакують місто. Наприклад, нещодавно через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.
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