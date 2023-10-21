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У Донецьку пролунали вибухи в одному з районів

Донецьк, Субота 21 жовтня 2023 15:08
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У Донецьку пролунали вибухи в одному з районів Фото: у Донецьку пролунали вибухи 21 жовтня (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 21 жовтня. Їхнім епіцентором став Калінінський район.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: соцмережі, Telegram-канал гаулятера міста Олексія Кулемзіна.

"Внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення у районі "Мотеля", - розповів гауляйтер.

У соцмережах пишуть, що "серйозні прильоти" сталися в районі "Мотеля" не випадково. Там знаходиться військова частина та місця розташування російських окупантів.

Крім того, в Інтернеті вже "гуляють" фото та відео з місця вибухів у Донецьку.

Обстріли Донецька

Тимчасово окупований Донецьк був захоплений російськими військами та постійно перебуває під обстрілом. Окупанти самі атакують місто. Наприклад, нещодавно через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.

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Донецьк вибухи
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