ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецке прогремели взрывы в одном из районов

Донецк, Суббота 21 октября 2023 15:08
UA EN RU
В Донецке прогремели взрывы в одном из районов Фото: в Донецке прогремели взрывы 21 октября (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы прогремели во временно оккупированном Донецке в субботу, 21 октября. Их эпиценторм стал Калининский район.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: соцсети, Telegram-канал гаулятора города Алексея Кулемзина.

"В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", - рассказал гауляйтер.

В соцсетях пишут, что "серьезные прилеты" произошли в районе "Мотеля" не случайно. Там находится военная часть и места расположения российских оккупантов.

Кроме того, в Интернете уже "гуляют" фото и видео с места взрывов в Донецке.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк был захвачен российскими войсками в 2014 году и постоянно находится под обстрелами. Оккупанты сами атакуют город. Например, в сентябре из-за атаки Донецка, который захвачен российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк вибухи
NEWS
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ