ua en ru
Вт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Донецьку прогримів вибух, в одному з районів міста видніється дим

Вівторок 14 листопада 2023 12:06
UA EN RU
В Донецьку прогримів вибух, в одному з районів міста видніється дим Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. В Будьонівському районі міста видніється стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був і розрив", - пише видання.

На відео можна почути звуки вибуху.

Варто додати, що наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували ситуацію.

Ситуація в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно розвідка України виявила й знищила черговий склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому місті. Пізніше масштабна пожежа сталась в одному з районів Донецька. Там горіли цистерни з пальним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Війна в Україні
NEWS
Експерти ISW пояснили, що означає "скасування" відходу росіян у Херсонській області
Експерти ISW пояснили, що означає "скасування" відходу росіян у Херсонській області
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом