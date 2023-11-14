В Донецьку прогримів вибух, в одному з районів міста видніється дим
В тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. В Будьонівському районі міста видніється стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був і розрив", - пише видання.
На відео можна почути звуки вибуху.
Варто додати, що наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували ситуацію.
Ситуація в Донецьку
Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.
Нещодавно розвідка України виявила й знищила черговий склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому місті. Пізніше масштабна пожежа сталась в одному з районів Донецька. Там горіли цистерни з пальним.
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