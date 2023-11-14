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В Донецке прогремел взрыв, в одном из районов города виднеется дым

Вторник 14 ноября 2023 12:06
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В Донецке прогремел взрыв, в одном из районов города виднеется дым Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. В Буденновском районе города виднеется столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини Донбасу".

"По информации из местных групп, до этого в небе кружили два дрона. Впоследствии отработала ПВО РФ, но был и разрыв", - пишет издание.

На видео можно услышать звуки взрыва.

Стоит добавить, что пока что официальные лица, или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.

Ситуация в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно разведка Украины обнаружила и уничтожила очередной склад с боеприпасами врага во временно оккупированном городе. Позже масштабный пожар произошел в одном из районов Донецка. Там горели цистерны с горючим.

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