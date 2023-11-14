В Донецке прогремел взрыв, в одном из районов города виднеется дым
Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. В Буденновском районе города виднеется столб дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини Донбасу".
"По информации из местных групп, до этого в небе кружили два дрона. Впоследствии отработала ПВО РФ, но был и разрыв", - пишет издание.
На видео можно услышать звуки взрыва.
Стоит добавить, что пока что официальные лица, или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.
Ситуация в Донецке
Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.
Недавно разведка Украины обнаружила и уничтожила очередной склад с боеприпасами врага во временно оккупированном городе. Позже масштабный пожар произошел в одном из районов Донецка. Там горели цистерны с горючим.
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