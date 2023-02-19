В Донецьку "прильоти": пошкоджено прокуратуру та казарму військових РФ
Сьогодні, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецьку було зафіксовано "прильотів", в результаті чого пошкоджено казарму російських військових та прокуратуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Вчора смакувати запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала в російську казарму в центрі Донецька", - зауважив Андрющенко.
Сьогодні в результаті обстрілу по Донецьку було пошкоджено будівлю прокуратури та гуртожиток, який військові РФ використовували як казарму.
"Зверніть увагу при тому щодо місця ураження. Зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя", - наголосив радник.
Нагадаємо, сьогодні прикордонники знищили майже пів сотні загарбників на сході країни.
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