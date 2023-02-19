В Донецке "прилеты": повреждена прокуратура и казарма военных РФ
Сегодня, 19 февраля, на территории временно оккупированного Донецка были зафиксированы "прилеты", в результате чего повреждена казарма российских военных и прокуратура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Вчера смаковать запуски "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какой-то "хлопок" посетил российскую казарму в центре Донецка", - заметил Андрющенко.
Сегодня в результате обстрела по Донецку было повреждено здание прокуратуры и общежитие, которое военные РФ использовали в качестве казармы.
"Обратите внимание при этом на место поражения. Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", - подчеркнул советник.
Напомним, сегодня пограничники уничтожили около полусотни захватчиков на востоке страны.
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