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В Донецке "прилеты": повреждена прокуратура и казарма военных РФ

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Донецк, Воскресенье 19 февраля 2023 15:43
В Донецке "прилеты": повреждена прокуратура и казарма военных РФ Фото: в Донецке было несколько прилетов (t.me/andriyshTime)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 февраля, на территории временно оккупированного Донецка были зафиксированы "прилеты", в результате чего повреждена казарма российских военных и прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Вчера смаковать запуски "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какой-то "хлопок" посетил российскую казарму в центре Донецка", - заметил Андрющенко.

Сегодня в результате обстрела по Донецку было повреждено здание прокуратуры и общежитие, которое военные РФ использовали в качестве казармы.

"Обратите внимание при этом на место поражения. Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", - подчеркнул советник.

Напомним, сегодня пограничники уничтожили около полусотни захватчиков на востоке страны.

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