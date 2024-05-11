У Донецьку "приліт" в ресторан, там були окупанти (фото, відео)

У мережі пишуть, що був "приліт" у Ленінському районі окупованого Донецька, а саме у ресторан Paradise.

Очевидці у мережі зазначають, що у ресторані перебували російські військові. Вони нібито святкували 10-річчя створення так званої "ДНР".

Окупанти у мережі звинувачують Україну, а також стверджують, що нібито обстріл був з ракетної установки HIMARS.

Інформація щодо жертв та постраждалих у мережі відрізняється. Достовірно відомо про одного загиблого та одного травмованого.