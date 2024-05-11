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В Донецке "прилет" в ресторан, там были оккупанты (фото, видео)

Фото: в Донецке 11 мая зафиксированы "прилеты" (t.me/novynydonbas)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы раздались во временно оккупированном Донецке в субботу, 11 мая. Был "прилет" в ресторан, где находились оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса" и местные СМИ.

В сети пишут, что был "прилет" в Ленинском районе оккупированного Донецка, а именно в ресторан Paradise.

Очевидцы в сети отмечают, что в ресторане находились российские военные. Они якобы отмечали 10-летие создания так называемой "ДНР".

Оккупанты в сети обвиняют Украину, а также утверждают, что якобы обстрел был с ракетной установки HIMARS.

Информация о жертвах и пострадавших в сети отличается. Достоверно известно об одном погибшем и одном травмированном.

 

 

 

Ситуация на Донбассе

Напомним, что областные центры Донецк и Луганск были оккупированы россиянами в 2014 году. Захватчики используют города в своих военных целях.

Однако в последнее время в Донецке и Луганске все чаще слышны взрывы. Так, например, 7 мая в Луганске вспыхнула нефтебаза. В сети писали, что якобы в городе начались проблемы с горючим.

Также вчера, 10 мая, в Ровеньках Луганской области горела нефтебаза. По словам очевидцы, якобы был "прилет", на месте инцидента был масштабный пожар.

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