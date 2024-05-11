В Донецке "прилет" в ресторан, там были оккупанты (фото, видео)

В сети пишут, что был "прилет" в Ленинском районе оккупированного Донецка, а именно в ресторан Paradise.

Очевидцы в сети отмечают, что в ресторане находились российские военные. Они якобы отмечали 10-летие создания так называемой "ДНР".

Оккупанты в сети обвиняют Украину, а также утверждают, что якобы обстрел был с ракетной установки HIMARS.

Информация о жертвах и пострадавших в сети отличается. Достоверно известно об одном погибшем и одном травмированном.