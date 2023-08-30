ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Донецька вибухи: куди прилетіло (фото, відео)

Донецьк, Середа 30 серпня 2023 10:32
UA EN RU
У центрі Донецька вибухи: куди прилетіло (фото, відео) Фото: вибухи у центрі Донецька сталися 30 серпня (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи у Донецьку сталися у середу, 30 серпня. Атаковано центр міста, повідомляється про "прильоти" в ЖК "Бульвар Сіті" та ТЦ "Галактика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.

"Під час обстрілу Петрівського району сталося попадання в дах ТЦ "Галактика", - написав він.

Крім того, як уточнив Кулемзін, у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу "Бульвар-Сіті".

У мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" до житлового комплексу.

У центрі Донецька вибухи: куди прилетіло (фото, відео)

Вибухи у Донецьку

Донецьк був захоплений російськими військами у 2014 році і досі перебуває під окупацією. Російські окупанти часто обстрілюють місто, звинувачуючи в атаках Україну. Там постійно відбуваються вибухи. Так, увечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунали численні вибухи.

23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк вибухи
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше