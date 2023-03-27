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У Донецьку повідомили про сильний "приліт", над містом клуб диму (фото, відео)

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Донецьк, Понеділок 27 березня 2023 11:24
У Донецьку повідомили про сильний "приліт", над містом клуб диму (фото, відео) Фото: в Донецьку повідомили про сильний "приліт" (t.me/itsdonetsk)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Донецьку сьогодні гучно. Місцеві повідомляють про "приліт" в районі дитячої лікарні, нам містом видніється густий стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"У Донецьку - сильний "приліт" у районі дитячої лікарні в Калінінському районі", - пише місцеве видання.

Наразі деталі щодо ситуації не відомі, але в мережі активно ширяться кадри з місця ймовірного "прильоту".

Фото: в Донецьку повідомили про сильний "приліт" (t.me/itsdonetsk)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджені готель та будівля суду.

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