У Донецьку під удар могла потрапити будівля ФСБ: фото, відео

В окупованому Донецьку 20 грудня під обстріл могла потрапити будівля, яку використовувала ФСБ. Там утримували українців перед відправленням до тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Як зазначається, удар був по будівлі так званого "Міністерства безпеки ДНР". Зараз це управління російської ФСБ у Донецьку.
Це комплекс будівель за адресою бульвар Шевченка, 26. До окупації Донецька у 2014 році там знаходилася податкова інспекція Калінінського району.
У мережі наголошують що у будівлі так званого "Міністерства безпеки ДНР" допитували і катували затриманих перед тим, як відправити до сумнозвісної в'язниці "Ізоляція". "МДБ" з 2014 року фактично керували співробітники ФСБ.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році "МДБ" почало використовувати штаб-квартиру на вулиці Щорса, 62, де раніше розміщувалося управління СБУ. У тому районі неодноразово були "прильоти".
Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ вразили склад окупантів у Донецькій області. За даними джерел РБК-Україна, там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.
Зазначається, що на складі всю ніч лунали вибухи. Джерела також повідомили, що знищено ще й склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.
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