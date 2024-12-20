У Донецьку під удар могла потрапити будівля ФСБ: фото, відео

Як зазначається, удар був по будівлі так званого "Міністерства безпеки ДНР". Зараз це управління російської ФСБ у Донецьку.

Це комплекс будівель за адресою бульвар Шевченка, 26. До окупації Донецька у 2014 році там знаходилася податкова інспекція Калінінського району.

У мережі наголошують що у будівлі так званого "Міністерства безпеки ДНР" допитували і катували затриманих перед тим, як відправити до сумнозвісної в'язниці "Ізоляція". "МДБ" з 2014 року фактично керували співробітники ФСБ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році "МДБ" почало використовувати штаб-квартиру на вулиці Щорса, 62, де раніше розміщувалося управління СБУ. У тому районі неодноразово були "прильоти".