В Донецке под удар могло попасть здание ФСБ: фото, видео

Как отмечается, удар был по зданию так называемого "Министерства безопасности ДНР". Сейчас это управление российской ФСБ в Донецке.

Это комплекс зданий по адресу бульвар Шевченко, 26. До оккупации Донецка в 2014 году там находилась налоговая инспекция Калининского района.

В сети отмечают, что в здании так называемого "Министерства безопасности ДНР" допрашивали и пытали задержанных перед тем, как отправить в печально известную тюрьму "Изоляция". "МГБ" с 2014 года фактически руководили сотрудники ФСБ.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году "МГБ" начало использовать штаб-квартиру на улице Щорса, 62, где ранее размещалось управление СБУ. В том районе неоднократно были "прилеты".