В Донецьку під обстріл потрапив ринок на "Текстильнику": є загиблі та поранені

"На "Текстильнику" в окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих та поранених", - повідомили "Новини Донбасу".

Зокрема, як повідомляють окупанти, внаслідок обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих.

"За попередніми даними, внаслідок варварського обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих", - написав в Telegram так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

При цьому загарбники вже встигли звинуватити в обстрілі ринку українських військових.

А в соцмережах показали відео моменту "прильоту" по ринку у Донецьку.

Кількість жертв зросла

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані ватажка окупантів так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, кількість загиблих під час обстрілу ринку в донецькому мікрорайоні "Текстильник" збільшилася до 13, ще 10 постраждали.

Обстріли Донецька

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти самі атакують місто. Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Нагадаємо, 14 серпня минулого року повідомлялося про "приліт" по окупантах в районі заводу "Топаз".