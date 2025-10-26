З Донецької області евакуювали ще 150 дітей

Через нічні обстріли Донеччини з лінії фронту евакуювали ще 384 особи, серед яких 150 дітей. Російські війська за добу 16 разів атакували населені пункти області, завдаючи руйнувань житловим будинкам та інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації, ситуація по області станом на ранок 26 жовтня залишається напруженою.
Краматорський район:
Бахмутський район:
Фото: росіяни б'ють по Донецькій області (facebook.com/vadym.filashkin)
Загалом протягом доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Для безпеки цивільного населення було евакуйовано 384 особи, серед яких 150 дітей.
Влада області закликає мешканців залишатися у безпечних місцях та дотримуватися правил поведінки під час обстрілів.
Нагадаємо, що жителі Донецької області можуть безкоштовно евакуюватись до територіальних громад Волинської області.
Нагадаємо, що згідно з рішенням Координаційного штабу ще з 02 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донецької області до Волинської області.
Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Більше про те, де в Україні оголошено обов'язкову евакуацію та куди везуть переселенців - читайте у матеріалі РБК-Україна.