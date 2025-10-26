З Донецької області евакуювали ще 150 дітей

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, що жителі Донецької області можуть безкоштовно евакуюватись до територіальних громад Волинської області.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Координаційного штабу ще з 02 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донецької області до Волинської області.

