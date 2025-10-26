Из Донецкой области эвакуировали еще 150 детей

Из-за ночных обстрелов Донетчины с линии фронта эвакуировали еще 384 человека, среди которых 150 детей. Российские войска за сутки 16 раз атаковали населенные пункты области, нанося разрушения жилым домам и инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.
По информации главы Донецкой областной военной администрации, ситуация по области по состоянию на утро 26 октября остается напряженной.
Краматорский район:
Бахмутский район:
Фото: россияне бьют по Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)
Всего в течение суток российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Для безопасности гражданского населения были эвакуированы 384 человека, среди которых 150 детей.
Власти области призывают жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила поведения во время обстрелов.
Напомним, что жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в территориальные общины Волынской области.
Напомним, что согласно решению Координационного штаба еще с 02 мая 2024 года началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области в Волынскую область.
