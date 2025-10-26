RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Из Донецкой области эвакуировали еще 150 детей

Фото: из Донецкой области эвакуировали еще 150 детей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за ночных обстрелов Донетчины с линии фронта эвакуировали еще 384 человека, среди которых 150 детей. Российские войска за сутки 16 раз атаковали населенные пункты области, нанося разрушения жилым домам и инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина.

По информации главы Донецкой областной военной администрации, ситуация по области по состоянию на утро 26 октября остается напряженной.

Краматорский район:

  • в Славянске повреждены многоэтажка, магазин, кафе и авто;
  • в Краматорской громаде получили повреждения дом и местная инфраструктура;
  • в Спасско-Михайловке Новодонецкой громады пострадало 5 домов.
  • в Дружковке поврежден автомобиль;
  • в Константиновке в результате обстрелов погибли 3 человека, 1 получил ранения. Повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

Бахмутский район:

  • в Северске погиб 1 человек, повреждены 10 домов.

Фото: россияне бьют по Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)

Всего в течение суток российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Для безопасности гражданского населения были эвакуированы 384 человека, среди которых 150 детей.

Власти области призывают жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила поведения во время обстрелов.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, что жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в территориальные общины Волынской области.

Напомним, что согласно решению Координационного штаба еще с 02 мая 2024 года началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области в Волынскую область.

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы, читайте в материале РБК-Украина.

Больше о том, где в Украине объявлена обязательная эвакуация и куда везут переселенцев - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины