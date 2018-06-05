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Интервью

В Донецкой области в жилой дом бросили три гранаты

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 12:00
Фото: последствия взрывов гранат в Донецкой области police.dn.ua)
Фото: последствия взрывов гранат в Донецкой области police.dn.ua)

В результате взрывов гранат повреждены окна и два автомобиля, люди не пострадали

В Лимане (Донецкая область) во вторник, 5 июня, около 2 часов ночи неизвестные бросили три гранаты в жилой дом, где проживает четверо человек. Об этом говорится в собщении полиции области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.

 

Фото: последствия взрывов гранат в Донецкой области police.dn.ua)

"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия длоя установлению злоумышленников и их задержанию. Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления.

Сейчас инцидент квалифицирован как "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, недавно в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция в лесу в районе пасеки обнаружила большое количество артснарядов, осветительных мин, гранат, патронов и дымовых шашек.

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Теги публикации: Донецкая область, граната  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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