У Донецькій області в житловий будинок кинули три гранати

Внаслідок вибухів гранат пошкоджено вікна та два автомобілі, люди не постраждали

У Лимані (Донецька область) у вівторок, 5 червня, близько 2 години ночі невідомі кинули три гранати у житловий будинок, де проживає четверо людей. Про це йдеться у повідомленні поліції області.

"Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Лиманського відділення поліції від сина власника будинку. 36-річний чоловік повідомив, що надворі пролунало три хлопки, схожі на вибухи. В цей час вдома знаходилися його батьки та брат", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти-криміналісти і кінолог. Поліцейські обстежили місце злочину, опитали мешканців сусідніх будинків.

Фото: наслідок вибухів гранат у Донецькій області (police.dn.ua)

"Попередньо встановлено, що невідомі кинули на подвір’я три гранати, одна з яких розірвалася на горищі будинку. Пошкоджено вікна та два автомобілі, що знаходилися у дворі. Речові докази вилучено", - повідомили у поліції.

Зазначається, що внаслідок вибухів гранат ніхто не постраждав. Поліція проводить заходи длоя встановлення зловмисників та їх затримання. Поліція перевіряє всі можливі версії скоєння злочину.

Наразі інцидент кваліфіковано як "хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї" (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у селищі Роздольне Старобільського району Луганської області поліція у лісі в районі пасіки виявила велику кількість артснарядів, освітлювальних мін, гранат, патронів та димових шашок.