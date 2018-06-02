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Інтерв'ю

У Луганській області поліція виявила в лісі великий арсенал зброї та боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 04:28
Фото: арсенал зброї на Луганщині (npu.gov.ua)
Фото: арсенал зброї на Луганщині (npu.gov.ua)

Частину боєприпасів знешкодили, решту направлено на дослідження

У селищі Роздольне Старобільського району Луганської області поліція виявила у лісі в районі пасіки велику кількість артснарядів, освітлювальних мін, гранат, патронів та димових шашок. Про це повідомив Старобільський відділ поліції.

"Співробітники слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції разом із СБУ та працівниками ДСНС за інформацією чоловіка виїхали за вказаною адресою та виявили у лісі закопану торбу, в якій і знаходились смертоносні предмети", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з місця знахідки вилучено: три ПГ-7С, димова шашка, освітлювальна міна СМ11, три артснаряди, 30 УЗРГМ, 8 запалів УДЗ, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запалу, 19 гранат РГД-5 без запалу, граната РГО без запалу, 7 гранат РГН без запалу, 7,7 тисяч патронів, 28 рейок з патронами 5,45 мм в кожній по 15 патронів, 7 пустих магазинів до кулемету, 3 пустих магазина з АК, 2 магазина 7,62 мм з 30 патронами, 3 магазина з 30 патронами 5,45 мм, постріли РПГ.

Частину боєприпасів вивезли на полігон та знешкодили працівники ДСНС, решту направлено на дослідження.

Факт знахідки внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України, проводиться досудове слідство.

 

Фото: поліція на Луганщині знайшла арсенал зброї

Нагадаємо, наприкінці травня співробітники Служби безпеки України виявили в Одеській області дві схованки з боєприпасами.

 

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Теги публікації: Луганськ, боеприпасы, арсенал оружия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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