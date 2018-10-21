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В Донецкой области заработал обновленный блокпост

Новости » Общество    21.10.2018 - 21:34
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Обновленный блокпост заработал в Бахмуте

В воскресенье, 21 октября, в Бахмуте (Донецкая область) заработал обновленный бокпост, который обеспечен современными техническими средствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, блокпост находится на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Бахмута. По данным правоохранителей, ежедневно его пересекают около тысячи граждан, 300 автомобилей.

"На блокпосте построены рабочие модули для прохождения проверки гражданами, утепленные, оснащенные компьютерной техникой и всеми необходимыми коммуникациями. Блокпост укреплен защитными сооружениями, обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских", - рассказал начальник Главного управления полиции в Донецкой области Павел Алексеенко.

По словам куратора работы полиции в рамках операции Объединенных сил Константина Бушуева, блокпост обеспечен инфраструктурой, которая позволяет гражданам не получать трудностей при пересечении блокпоста и в то же время - обеспечить надежное перекрытие для криминального элемента.

 

Напомним, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 20 октября пересекли более 40 тыс. лиц. Все контрольные пункты въезду-выезда на линии соприкосновения открылись по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе снайпер боевиков обстрелял пункт пропуска "Марьинка". В результате обстрела пуля попала в заднее стекло автомобиля, который находился на оформлении.

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