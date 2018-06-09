В Донецкой области заочно осужден "депутат" самопровозглашенной "ДНР"

Жительница Донецка в 2014 году присоединилась к боевикам

В Донецкой области заочно осужден "депутат" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно осужден так называемый депутат народного совета террористической организации "ДНР", - говорится в повідоменні.

Как отмечается, жительница Донецка в 2014 году присоединилась к боевикам и через сообщницу на подконтрольной Украине территории, собирала информацию о дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Сообщается, что в августе 2014 года женщина "работала" в так называемом "МГБ ДНР", а с ноября 2014 года стала "депутатом народного совета".

"Решением суда злоумышленницу заочно приговорено к восьми годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали боевика "ДНР", который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию.