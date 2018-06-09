Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Донецкой области заочно осужден "депутат" самопровозглашенной "ДНР"

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 18:10
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Жительница Донецка в 2014 году присоединилась к боевикам

В Донецкой области заочно осужден "депутат" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно осужден так называемый депутат народного совета террористической организации "ДНР", - говорится в повідоменні.

Как отмечается, жительница Донецка в 2014 году присоединилась к боевикам и через сообщницу на подконтрольной Украине территории, собирала информацию о дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Сообщается, что в августе 2014 года женщина "работала" в так называемом "МГБ ДНР", а с ноября 2014 года стала "депутатом народного совета".

"Решением суда злоумышленницу заочно приговорено к восьми годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали боевика "ДНР", который собирал на территории подконтрольной правительству Украины разведывательную информацию.

В Днепропетровской области руководители отделения госбанка присвоили полмиллиона гривен клиентов На Донбассе задержали боевика "ДНР", который собирал информацию об украинской разведке
Теги публикации: Служба безопасности Украины, ДНР, заочное осуждение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь