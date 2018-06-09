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У Донецькій області заочно засуджено "депутата" самопроголошеної "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 18:10
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Мешканка Донецька у 2014 році приєдналася до бойовиків

У Донецькій області заочно засуджено "депутата" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України у Донецькій області заочно засуджено так званого депутата народної ради терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідоменні.

Як зазначається, мешканка Донецька у 2014 році приєдналася до бойовиків та через спільницю на підконтрольній Україні території збирала інформацію про дислокацію та маршрути пересування українських військових.

Повідомляється, що в серпні 2014 року жінка "працювала" у так званому "МГБ ДНР", а з листопада 2014 року стала "депутатом народної ради".

"Рішенням суду зловмисницю заочно засуджено до восьми років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика "ДНР", який збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію.

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Теги публікації: Служба безпеки України, ДНР, заочное осуждение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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