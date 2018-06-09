У Донецькій області заочно засуджено "депутата" самопроголошеної "ДНР"

Мешканка Донецька у 2014 році приєдналася до бойовиків

У Донецькій області заочно засуджено "депутата" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки України у Донецькій області заочно засуджено так званого депутата народної ради терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідоменні.

Як зазначається, мешканка Донецька у 2014 році приєдналася до бойовиків та через спільницю на підконтрольній Україні території збирала інформацію про дислокацію та маршрути пересування українських військових.

Повідомляється, що в серпні 2014 року жінка "працювала" у так званому "МГБ ДНР", а з листопада 2014 року стала "депутатом народної ради".

"Рішенням суду зловмисницю заочно засуджено до восьми років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали бойовика "ДНР", який збирав на території підконтрольній уряду України розвідувальну інформацію.