В Донецкой области задержали танкиста "ДНР"

Иллюстративное фото: боевики (facebook.com/abazia)

Мужчина воевал на стороне боевиков в течение четырех лет

В Донецкой области задержали 53-летнего мужчину, который в течение четырех лет воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР" в городе Ясиноватая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дружковское отделение полиции.

"Житель села Очеретино поступил к террористам летом 2014 года, поддавшись на пророссийскую пропаганду. Наемник "держал оборону" захваченного города и принимал участие в боевых действиях, расстреливая украинцев. В течение четырех лет боевик нес службу в танковом батальоне и периодически с оружием в руках дежурил на блокпосте в с. Спартак", - сообщили в полиции.

У задержанного обнаружили удостоверение "участника боевых действий" и награды от оккупационной администрации.

Отмечается, что в 2018 году боевик разуверился в будущем террористической организации "ДНР" и вернулся домой.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины и с обвинительным актом направили в суд.

Напомним, на Донбассе в течение 17 октября украинские правоохранители из состава операции Объединенных сил задержали шестерых человек по подозрению в причастности к вооруженным формированиям боевиков.