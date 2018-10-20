У Донецькій області затримали танкіста "ДНР"

Ілюстративне фото: бойовики (facebook.com/abazia)

Чоловік воював на боці бойовиків протягом чотирьох років

У Донецькій області затримали 53-річного чоловіка, який протягом чотирьох років воював у лавах незаконного збройного формування "ДНР" у місті Ясинувата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дружківське відділення поліції.

"Житель села Очеретине вступив до терористів влітку 2014 року, піддавшись на проросійську пропаганду. Найманець "тримав оборону" захопленого міста та брав участь у бойових діях, розстрілюючи українців. Протягом чотирьох років бойовик ніс службу у танковому батальйоні та періодично зі зброєю в руках чергував на блокпості в с. Спартак", - повідомили у поліції.

У затриманого виявили посвідчення "учасника бойових дій" та нагороди від окупаційної адміністрації.

Зазначається, що у 2018 році бойовик зневірився у майбутньому терористичної організації "ДНР" та повернувся додому.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України та з обвинувальним актом скеровано до суду.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 17 жовтня українські правоохоронці зі складу операції Об'єднаних сил затримали шістьох осіб за підозрою у причетності до збройних формувань бойовиків.