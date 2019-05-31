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В Донецкой области на сбыте каннабиса задержали сотрудника СБУ


Сотруднику СБУ грозит до 10 лет тюрьмы

В Донецкой области на сбыте каннабиса задержали сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что сотрудник одного из подразделений СБУ в Донецкой области с привлечением гражданского поставлял каннабис наркозависимым. В рамках открытого уголовного производства следователи ГБР задокументировали факты продажи наркотических веществ.

"30 мая 2019 при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты… Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что задержанному грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Фото: задержание сотрудника СБУ (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР расследует исчезновение серверов с секретной информацией из Администрации президента.

Кроме того, стало известно, что Госбюро расследований завело два дела против бывшего президента Петра Порошенко.

 

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