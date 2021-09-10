UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Донецкой области задержали прокурора, получившего взятку за закрытие уголовного дела

Автор: Тиберий Юрик

Правоохранители задержали руководителя одного из отделов Краматорской окружной прокуратуры Донецкой области за вымогательство взятки. Злоумышленник обещал местному фермеру закрыть уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Прокурор оценил в 50 тысяч гривен за закрытие дела и не привлечения фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора в служебном кабинете во время получения взятки.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фото: в Донецкой области прокурора задержали на взятке (фото ssu.gov.ua)

Напомним, что правоохранители вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета (НАУ), которого задержали на взятке в 20 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьСлужба безопасности Украины