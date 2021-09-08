Взятка в Летной академии НАУ. СБУ вручила фигуранту новую подозрение

Служба безопасности Украины вручила новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) . Мужчину обвиняют во взяточничестве в 20 тысяч долларов, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мужчина имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ", - говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, новое подозрение фигуранту вручали "в одной из больниц города Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье".

Кроме того, СБУ обнародовала видео доказательств преступления.

В частности, на кадрах зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду, в то же время на записях видно как: