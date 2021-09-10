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У Донецькій області затримали прокурора, який отримав хабар за закриття кримінальної справи

Автор: Тіберій Юрик

Правоохоронці затримали керівника одного з відділів Краматорської окружної прокуратури Донецької області через вимагання хабаря. Зловмисник обіцяв місцевому фермеру закрити кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Прокурор оцінив у 50 тисяч гривен закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали прокурора в службовому кабінеті під час отримання хабаря.

Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: в Донецькій області прокурора затримали на хабарі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що правоохоронці вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ), якого затримали на хабарі в 20 тисяч доларів.

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