У Донецькій області затримали прокурора, який отримав хабар за закриття кримінальної справи

"Прокурор оцінив у 50 тисяч гривен закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали прокурора в службовому кабінеті під час отримання хабаря.

Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: в Донецькій області прокурора затримали на хабарі (ssu.gov.ua)