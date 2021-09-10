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В Донецкой области задержали прокурора, получившего взятку за закрытие уголовного дела

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Донецкая область, Пятница 10 сентября 2021 15:38
В Донецкой области задержали прокурора, получившего взятку за закрытие уголовного дела Фото: в Донецкой области на взятке задержали прокурора (ssu.gov.ua/)
Автор: Тиберий Юрик

Правоохранители задержали руководителя одного из отделов Краматорской окружной прокуратуры Донецкой области за вымогательство взятки. Злоумышленник обещал местному фермеру закрыть уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Прокурор оценил в 50 тысяч гривен за закрытие дела и не привлечения фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора в служебном кабинете во время получения взятки.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В Донецкой области задержали прокурора, получившего взятку за закрытие уголовного делаФото: в Донецкой области прокурора задержали на взятке (фото ssu.gov.ua)

Напомним, что правоохранители вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета (НАУ), которого задержали на взятке в 20 тысяч долларов.

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Донецкая область Служба безопасности Украины
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