В Донецкой области задержали прокурора, получившего взятку за закрытие уголовного дела

Правоохранители задержали руководителя одного из отделов Краматорской окружной прокуратуры Донецкой области за вымогательство взятки. Злоумышленник обещал местному фермеру закрыть уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Прокурор оценил в 50 тысяч гривен за закрытие дела и не привлечения фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали прокурора в служебном кабинете во время получения взятки.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фото: в Донецкой области прокурора задержали на взятке (фото ssu.gov.ua)