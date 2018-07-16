В Донецкой области задержали причастного к взрыву на базе отдыха

В результате взрыва травмированы двое человек - мужчину и женщину

В Донецкой области полицейские задержали причастного к взрыву на базе отдыха, который произошел 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, на базе отдыха в Лиманском районе причиной взрыва стала саморобнна граната, которую во время конфликта бросил местный житель.

Сообщается, что в результате взрыва травмировано двое человек - мужчину и женщину. На сегодняшний день последняя находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

"Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Обиженный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с прилагаемым задором) и вернулся, чтобы отомстить. Следует отметить, что в эпицентре взрыва оказались шестеро человек. Но, к счастью, большинство из них не пострадали", - говорится в сообщении.

Полицейские во время обысков изъяли аналогичное взрывное предмет и зажги. Их происхождение сейчас устанавливается.

Напомним, что на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало двое человек.