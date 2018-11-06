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В Донецкой области задержали мужчину, который пытался перевезти в "ДНР" 320 тыс. гривен

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 17:54
Фото: изъятые средства (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: изъятые средства (facebook.com/pressjfo.news)

Злоумышленника и изъятые денежные средства передали сотрудникам СБУ

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который незаконно пытался перевезти на оккупированную территорию 320 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, злоумышленника задержали на КПВВ "Марьинка" - правоохранители остановили автомобиль для проверки и в ходе углубленного досмотра в тайнике под сиденьем водителя обнаружили наличные денежные средства в размере 320 тысяч гривен.

В настоящее время злоумышленника, а также изъятые у него денежные средства передали в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области.

 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура Автономной Республики Крым совместно с работниками СБУ задержала украинца, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Также сообщалось, что в октябре текущего года правоохранители задержали в Международном аэропорту "Борисполь" мужчину, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Злоумышленник выполнял задания в районе города Снежное (Донецкая область).

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