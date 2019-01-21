В Донецкой области задержали боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР"

Фото: задержанный боевик (npu.gov.ua)

Он служил на блокпостах в течение трех лет

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка" сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали 19-летнего боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, правонарушитель ехал из оккупированной территории к своим родителям в г. Угледар. Сейчас он находится в Марьинском отделении полиции, где с ним работают следователи.

Правоохранители установили, что молодой парень еще в марте 2015 года вступил в ряды террористов. Ему позвонил сотрудник "полиции ДНР" и предложил пополнить ряды новобранцев, которые должны нести службу на блокпостах. Парень согласился.

Его сразу отправили на блокпост "Горыныч", который расположен между Горловкой и Донецком. В его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов. Со слов правонарушителя стало известно, что он вместе с другими наемниками требовали деньги у проезжающих граждан.

"Отжатые" суммы достигали от 100 до 2500 тыс. рублей. Кроме того, вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям, для того чтобы проехать блокпост. Все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег.

Задержанный рассказал, что он выходил на дежурство около 2 раз в неделю. При этом он до сих пор учится в местном училище.

Злоумышленника задержали правоохранители и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: задержанный боевик (npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в зоне проведения операции о'объединенных сил (ООС) пособника российских спецслужб.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы заочно приговорен боевик террористической организации "ДНР".