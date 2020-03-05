В Донецкой области задержали боевика "ДНР"

В Донецкой области пограничники задержали боевика так называемой "ДНР", который скрывался от правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, пограничники во время выполнения задач в составе Объединенных сил задержали мужчину, который в 2014 году принимал активное участие в преступлениях на Донбассе в составе террористической организации "ДНР".

Отмечается, что участник незаконного вооруженного формирования скрывался от правосудия в Краматорске. Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины, то есть создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители из состава Объединенных сил задержали двух подозреваемых в причастности к террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Граждан задержали на блокпосте вблизи Мариуполя во время проверки документов пассажиров двух рейсовых автобусов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье. Злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях призывы к свержению конституционного строя Украины, а также пропагандировали идеи федерализации и сепаратизма.