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У Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії

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Донецька область, Субота 30 квітня 2022 18:20
У Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії ЗСУ знищили російський безпілотник (facebook.com/JFTaskForce)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил знищили багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил.

З'ясувалося, що безпілотник належить до МНС російського рейху.

"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями!", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС РосіїУ Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС РосіїЗСУ знищили російський безпілотник (facebook.com/JFTaskForce)

Раніше ми повідомляли, що над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник.

Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку.

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