У Донецькій області ЗСУ знищили безпілотник МНС Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Операцію об'єднаних сил.

"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями!", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що безпілотник належить до МНС російського рейху.

Раніше ми повідомляли, що над Дніпропетровською областю збили ворожий безпілотник.

Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий безпілотник на Запорізькому напрямку.

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