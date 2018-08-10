В Донецкой области возле завода взорвалась граната

Новости Происшествия 10.08.2018 - 14:47
Фото: последствия взрыва (npu.gov.ua)
Фото: последствия взрыва (npu.gov.ua)

Пострадавших нет

Сегодня, 10 августа, в Донецкой области возле завода "Пилоподавления" взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления. Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, инцидент произошел около 3 часов ночи. Правоохранители установили, что взорвалась граната Ф-1. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет.

В Донецкой области возле завода взорвалась гранатаФото: последствия взрыва

"Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего и человека, причастного к взрыву", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харькове в подвале жилого дома нашли боевой снаряд. Мужчина заметил подозрительный предмет в подвальном помещении дома, где должен был проводить ремонтные работы.

Также ранее в Харькове возле жилого дома нашли гранату. Опасный предмет обнаружили в цветнике возле жилого дома. Эксперты идентифицировали его как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2. Боеприпас изъят и направлен для проведения экспертизы.

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Теги:  Донецк,  Донецкая область,  граната,  завод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС