У Донецькій області біля заводу вибухнула граната

Постраждалих немає

Сьогодні, 10 серпня, у Донецькій області біля заводу "Пилоподавления" вибухнула граната. Про це повідомляє прес-служба Головного управління. Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначається, інцидент стався близько 3 годин ночі. Правоохоронці встановили, що здетонувала граната Ф-1. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає.

Фото: наслідки вибуху

"Наразі поліцейські з’ясовують повні обставини того, що сталося, та особу, причетну до вибуху", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харкові у підвалі житлового будинку знайшли бойовий снаряд. Чоловік помітив підозрілий предмет у підвальному приміщенні будинку, де мав проводити ремонтні роботи.

Також раніше у Харкові біля житлового будинку знайшли гранату. Небезпечний предмет виявили у квітнику біля житлового будинку. Експерти ідентифікували його як гранату РГД-5 із запалом УЗГРМ-2. Боєприпас вилучений та направлений для проведення експертизи.