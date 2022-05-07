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В Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителей

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Донецкая область, Суббота 07 мая 2022 21:15
В Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителей Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В течение 7 мая в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

В результате обстрелов двое жителей погибли в Бахмуте и еще двое в Константиновке. Также 9 человек получили ранения.

Глава ОВА сообщает, что пока невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что вчера, 6 мая, из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области погиб один гражданский.

Также мы писали, что на Донбассе украинские защитники отбили 8 атак и уничтожили вражескую технику.

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