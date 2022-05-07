У Донецькій області війська РФ вбили ще 4 мирних мешканців

Протягом 7 травня у Донецькій області через обстріли окупантів загинули 4 мирних мешканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Голова ОВА повідомляє, що наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Внаслідок обстрілів двоє мешканців загинули у Бахмуті та ще двоє у Костянтинівці. Також 9 людей отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 6 травня, через обстріли окупантів у Донецькій області загинув один цивільний.

Також ми писали, що на Донбасі українські захисники відбили 8 атак і знищили ворожу техніку.

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