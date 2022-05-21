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В Донецкой области войска РФ нанесли авиаудар по храму: монахов удалось эвакуировать

Иллюстративное фото (t.me/u_now)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвалах здания прятались около 100 служителей церкви, которых позже эвакуировали украинские правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Оккупанты нанесли авиаудар по храму в с.Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви - монахини, монахи и дети. Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

После этого правоохранителям, военным и местной теробороне удалось уговорить богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.

Также были эвакуированы пять человек с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно.

Напомним, 20 мая войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов среди мирного населения есть жертвы и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы.

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