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У Донецькій області війська РФ завдали авіаудару по храму: монахів вдалося евакуювати

Ілюстративне фото (t.me/u_now)
Автор: Іван Носальський

Окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Окупанти нанесли авіаудар по храму у с.Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви - монахині, монахи та діти. Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано. Люди, на щастя, не постраждали", - сказано у повідомленні відомства.

Після цього правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також були евакуйовані п’ятеро людей з інвалідністю - мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.

Нагадаємо, 20 травня війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів Луганської та Донецької областей. В результаті завданих ударів серед мирного населення є жертви і поранені, рятувальники продовжують розбирати завали.

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