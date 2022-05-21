У Донецькій області війська РФ завдали авіаудару по храму: монахів вдалося евакуювати

"Окупанти нанесли авіаудар по храму у с.Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви - монахині, монахи та діти. Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано. Люди, на щастя, не постраждали", - сказано у повідомленні відомства.

Після цього правоохоронцям, військовим та місцевій теробороні вдалося вмовити богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також були евакуйовані п’ятеро людей з інвалідністю - мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.