В Донецкой области военные сбили "современную" российскую ракету за 30 млн рублей
Украинские защитники сбили вражескую ракету на территории Донецкой области. Стоимость "сверхсовременной" Х-59МК2 составляет 30 млн рублей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-страницу СтратКома ВСУ.
"Что-то пошло не так. В Донецкой области нашли обломки сбитой "сверхсовременной" российской ракеты Х - 59МК2, стоимостью примерно 30 млн деревянных", - пишет пресс-служба.
Фото: в Донецкой области военные сбили "современную" российскую ракету за 30 млн рублей (t.me/AFUStratCom/914)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецкой области, сегодня, наши защитники уничтожили вражеский Су-25. Только за минувшие сутки украинские военные сбили четыре воздушные цели российских оккупантов.
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