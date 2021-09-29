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В Донецкой области военные остановили полный оружия автомобиль, водителя задержали

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Волноваха, Среда 29 сентября 2021 17:15
В Донецкой области военные остановили полный оружия автомобиль, водителя задержали Фото: нацгвардейцы обнаружили автомобиль с оружием в Донецкой области ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вблизи Волновахи в Донецкой области военнослужащие Нацгвардии обнаружили автомобиль с оружием. Мужчину, который находился за рулем автомобиля, задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Военнослужащие остановили "Волгу" на блокпосту вблизи Волновахи.

"Во время осмотра в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм", - рассказали в НГУ.

За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина. Его задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.

"Для дальнейшего установления обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - добавили в Нацгвардии.

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Донецкая область Оружие в Украине Нацгвардия
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