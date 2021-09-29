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У Донецькій області військові зупинили повен зброї автомобіль, водія затримали

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Волноваха, Середа 29 вересня 2021 17:15
У Донецькій області військові зупинили повен зброї автомобіль, водія затримали Фото: нацгвардійці виявили автомобіль зі зброєю в Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Поблизу Волновахи у Донецькій області військовослужбовці Нацгвардії виявили автомобіль зі зброєю. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НГУ.

Військовослужбовці зупинили "Волгу" на блокпосту поблизу Волновахи.

"Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм", - розповіли в НГУ.

За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в'язниці.

"Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції", - додали в Нацгвардії.

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