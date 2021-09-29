У Донецькій області військові зупинили повен зброї автомобіль, водія затримали
Фото: нацгвардійці виявили автомобіль зі зброєю в Донецькій області (ssu.gov.ua)
Поблизу Волновахи у Донецькій області військовослужбовці Нацгвардії виявили автомобіль зі зброєю. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НГУ.
Військовослужбовці зупинили "Волгу" на блокпосту поблизу Волновахи.
"Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм", - розповіли в НГУ.
За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в'язниці.
"Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції", - додали в Нацгвардії.