В Донецкой области без воды остаются пять населенных пунктов

Фото: кран (РБК-Украина)

В Донецкой области пять населенных пунктов остаются без водоснабжения. Причиной тому является порыв на водопроводе 4 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее произошел порыв на водопроводе Горловка-Торецьк, вследствие чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (г. Торецьк, г. Железное, пгт Северный, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тысяч жителей).

"По состоянию на 7 часов 5 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" продолжаются работы по восстановлению водоснабжения”, - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света остались 6 населенных пунктов. Из-за непогоды почти два часа был обесточен водозабор, из-за чего абонентам пришлось быть без воды.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов, еще 86 - частично. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.