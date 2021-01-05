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В Донецкой области без воды остаются пять населенных пунктов

Донецкая область, Вторник 05 января 2021 09:52
В Донецкой области без воды остаются пять населенных пунктов
Фото: кран (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Донецкой области пять населенных пунктов остаются без водоснабжения. Причиной тому является порыв на водопроводе 4 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее произошел порыв на водопроводе Горловка-Торецьк, вследствие чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (г. Торецьк, г. Железное, пгт Северный, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тысяч жителей).

"По состоянию на 7 часов 5 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" продолжаются работы по восстановлению водоснабжения”, - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света остались 6 населенных пунктов. Из-за непогоды почти два часа был обесточен водозабор, из-за чего абонентам пришлось быть без воды.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов, еще 86 - частично. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.

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