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У Донецькій області без води залишаються п’ять населених пунктів

Донецька область, Вівторок 05 січня 2021 09:52
У Донецькій області без води залишаються п’ять населених пунктів
Фото: кран (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Донецькій області п’ять населених пунктів залишаються без водопостачання. Причиною того є порив на водогоні 4 січня.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше стався порив на водогоні Горлівка-Торецьк, унаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тисяч мешканців).

“Станом на 07 год. 5 січня бригадами КП «Компанія "Вода Донбасу" продовжуються роботи з відновлення водопостачання”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через сильний вітер без світла залишились 6 населених пунктів. Через негоду учора майже дві години був знеструмлений водозабір, через що його абонентам довелось перебувати без води.

Раніше повідомлялось, що негода залишила без електропостачання 59 населених пунктів, ще 86 - частково. Крім того, в результаті сильного вітру дерева падали на проїжджі частини та дахи будинків.

Також РБК-Україна писало, що через негоду в Карпатах туристам рекомендували відмовитися від походу в гори.

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