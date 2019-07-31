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У Донецькій області без води залишилися 11 тисяч осіб

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 10:09
У Донецькій області без води залишилися 11 тисяч осіб

У селі Свято-Покровське через негоду сталося відключення електропостачання насосної станції

У населеному пункті Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області в результаті негоди без води залишилося 11 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 30 липня в селі Свято-Покровське внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів.

Проведення ремонтних робіт заплановано на 31 липня.

Нагадаємо, станом на ранок середи знеструмленими внаслідок негоди в Україні через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються 53 населених пункти в п'яти областях. Станом на 7:00 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська область - 44, Одеська - 4, Запорізька - 2, Луганська - 2, Київська - 1.

РБК-Україна писало, що погода в Україні сьогодні 31 липня погіршиться, зокрема в центральних, південних і східних областях країни очікуються грози і шквали. За прогнозами Укргідрометцентру сьогодні в західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки, жовтий).

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