В Донецкой области увеличат длительность комендантского часа

"Подписал распоряжение о смене времени комендантского часа. С 1 сентября ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00", - написал он.

Кириленко попросил жителей придерживаться установленных норм, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Отметим, что ранее в области комендантский час длился с 22:00 до 04:00.