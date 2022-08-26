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В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години

Фото: в Донецькій області продовжать тривалість комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Донецькій області змінять тривалість комендантської години з 1 вересня. Вона триватиме з 21 вечора і до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00", - написав він.

Кириленко попросив мешканців дотримуватися встановлених норм, адже це питання особистої та суспільної безпеки.

Зазначимо, що раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00.

Нагадаємо, обстріли Донецької області з боку окупантів продовжуються. Так, 25 серпня загарбникки вбили двох і поранили шістьох цивільних.

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Донецька областьКомендантська година