В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00", - написав він.

Кириленко попросив мешканців дотримуватися встановлених норм, адже це питання особистої та суспільної безпеки.

Зазначимо, що раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00.