У Донецькій області знищено командний пункт морпіхів Чорноморського флоту РФ, - журналіст
Фото: у Донецькій області знищено командний пункт морпіхів Чорноморського флоту РФ (t.me/landforcesofukraine)
Збройні сили України в результаті артилерійського удару знищили в Донецькій області командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в / ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Відомо про трьох загиблих, а також понад 14 поранених офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.
Зокрема, важкі поранення отримали:
- ТВО командира 810 обр Мп полковник Ян Суханов;
- начальник зв'язку 810 обр Мп капітан Андрій Бушмін;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков;
- Т. В. О. командира 382 окремого батальйону МП майор Леонід Смирнов;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов (відірвана рука).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська, маючи намір зробити прорив в Донецькій області, зазнали відчутних втрат.
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