UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили оккупантов и вражеский склад

Фото: в Донецкой области украинские пограничники уничтожили оккупантов и вражеский склад (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области пограничники ударили по оккупантах. Также уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обосновались в здании неподалеку Славянска", - пишет пресс-служба.

После обнаружения цели наши бойцы ударили по врагу из станкового противотанкового гранатомета.

В результате удара были уничтожены четверо оккупантов и склад.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News